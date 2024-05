Xabi Alonso non si fida della Roma: "Non abbiamo dimenticato il dolore dello scorso anno"

L'allenatore del Bayer Leverkusen alla viglia del ritorno contro la Roma: "Se manca Dybala giocherà Baldanzi, che ha fatto bene contro la Juve".

Bayer Leverkusen-Roma, secondo atto. Giornata di vigilia per tedeschi e giallorossi, che domani si affrontano nella gara che mette in palio un posto in finale di Europa League il prossimo 22 maggio a Dublino, in Irlanda.

Si riparte dal 2-0 per la squadra di Xabi Alonso, che come di consueto è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di ritorno, in programma alla BayArena domani sera alle ore 21:00.

Nella mente del tecnico campione di Germania c’è ancora l’eliminazione per mano della Roma di Mourinho della passata stagione, un ricordo vivo e che tiene in allerta il Bayer nonostante il doppio vantaggio dopo il primo round all’Olimpico.