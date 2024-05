Vlasic salta Euro 2024? Il centrocampista di Torino e Croazia a rischio per gli Europei in Germania

Il centrocampista della Croazia si è infortunato e salterà le ultime tre giornate di Serie A: rischia di dover rinunciare a Euro 2024 in Germania.

Conclusa in anticipo la stagione con il Torino e il campionato di Serie A 2023/2024, per Nikola Vlasic è iniziata la corsa contro il tempo in vista di Euro 2024.

Il centrocampista offensivo del Torino ha rimediato una lesione di alto grado del tendine dell'adduttore lungo di destra ed è a serio rischio per gli Europei in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.

Un torneo a cui potrebbe partecipare con la maglia della Croazia, la sua nazionale, con cui ha giocato con continuità negli ultimi anni, con il commissario tecnico Zlatko Dalic che lo ha convocato e mandato in campo anche in occasione delle amichevole contro Tunisia ed Egitto di marzo, le prove generali in vista di Euro 2024.

L’infortunio accusato nei giorni scorsi da Vlasic mette a serio rischio la sua presenza in Germania, con la convocazione che al momento appare in forte dubbio.