Vinetot entra in campo in Sudtirol-Palermo e piange: tutto il pubblico di casa lo applaude

Emozioni al Druso nel finale della gara tra gli altoatesini e i siciliani: l'ex difensore del Genoa sta per andarsene dopo sette stagioni.

I calciatori sono mercenari, dicono. Pensano solo alla maglia, se ne fregano delle emozioni della gente. Poi guardi Kevin Vinetot, difensore del Sudtirol, e scopri che, magari, non è proprio così. O almeno, non per tutti.

La scena è accaduta in occasione dell'ultima giornata della stagione regolare di Serie B. Di fronte il Palermo, già certo di partecipare ai playoff, dai quali la formazione altoatesina era già stata aritmeticamente esclusa prima di questa sera.

Ma tutto ciò ha poco a che fare con la notte vissuta da Vinetot. Una notte particolare, per nulla banale, e bagnata da lacrime di sincera commozione.