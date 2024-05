Verona-Inter dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Inter campione d'Italia si congeda dalla Serie A sul campo del Verona: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

La Serie A 2023/24 dell'Inter ha ancora un'ultima tappa da raccontare: campioni d'Italia di scena a Verona nel 38° turno.

Lautaro e compagni cercheranno di salutare il campionato con la vittoria numero 30, che li proietterebbe alla quota finale di 96 punti; scaligeri tranquilli in virtù della salvezza raggiunta nello scorso turno, grazie alla vittoria di Salerno.

L’Inter ha vinto ciascuna delle ultime sette gare di Serie A contro l’Hellas Verona: i nerazzurri sono riusciti a ottenere più successi consecutivi contro una singola avversaria in campionato nel corso delle ultime 55 stagioni solo contro Catania (otto, tra il 1984 e il 2009), Empoli (nove, tra il 2015 e il 2022) e Pescara (otto, tra il 1988 e il 2017).

L’Hellas Verona ha subito gol in ciascuna delle ultime 25 partite di campionato contro l’Inter: l’ultima clean sheet dei gialloblù contro i nerazzurri in Serie A risale al 9 febbraio 1992, un successo interno per 1-0 con Eugenio Fascetti in panchina.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere su Verona-Inter: dalle formazioni alle info su diretta tv e streaming della partita.