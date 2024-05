Grande attesa per il trentottesimo turno di B: Como e Venezia si giocano la promozione diretta, il Bari rischia, da definire la griglia playoff.

Ci siamo. Venerdì 10 maggio è la serata in cui si determineranno gli ultimi verdetti della stagione regolare di Serie B, in attesa dell'inizio dei playoff e dei playout, in programma nelle prossime settimane.

Il Parma è già promosso in Serie A, mentre il Lecco e la Feralpisalò sono aritmeticamente tornate in Serie C dopo un solo anno. Ma per il resto, molto è ancora apertissimo praticamente in ogni posizione di classifica. A partire dalla squadra che farà compagnia ai ducali nella massima serie: Como o Venezia, da qui non si scappa.

Già definite le sei squadre che parteciperanno ai playoff, mentre la terza formazione retrocessa e le due che si giocheranno la salvezza al playout usciranno dalla roulette russa degli ultimi 90 minuti di campionato.

90 minuti tutti da vivere, e tutti d'un fiato. Tra speranze, attese e grandi paure.