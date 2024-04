Ufficiale, Thiago Silva lascia il Chelsea: "Non è una fine definitiva, un giorno tornerò"

Confermato: Thiago Silva non rinnoverà il proprio contratto, in scadenza il 30 giugno. Ad attenderlo ora c'è il Fluminense.

Le voci emerse nei giorni scorsi sono state ufficialmente confermate: Thiago Silva lascerà il Chelsea a parametro zero il prossimo 30 giugno, ovvero il giorno nel quale scadrà il proprio contratto con i Blues.

Ad annunciarlo è stato il Chelsea stesso, che con un comunicato ufficiale pubblicato in mattinata sul proprio sito ha confermato quel che in molti, ormai, avevano compreso già da tempo: il matrimonio con Thiago Silva è finito.

L'ex difensore di Milan e PSG indossa la maglia dei Blues dall'estate del 2020: da quando cioè, sempre a parametro zero, ha lasciato Parigi per iniziare una nuova avventura a Londra e in Premier League.