Udinese-Roma e il caso Cioffi-Cannavaro: due allenatori diversi per la stessa partita

Due allenatori alla guida della stessa squadra: è già accaduto e sta per ripetersi in Udinese-Roma, con Cannavaro al posto di Cioffi.

Una serie di coincidenze che portano ad un evento più unico che raro. Dopo la sospensione di Udinese-Roma per il malore che ha colpito Evan Ndicka, le due squadre giocheranno poco meno di 20 minuti più recupero finali giovedì 25 aprile.

La particolarità è che l’Udinese ha disputato i primi 73 minuti con un allenatore, Gabriele Cioffi, e gli ultimi 17 più recupero con un altro.

L’esonero imminente dell’ormai ex tecnico bianconero e l’annuncio della decisione di affidare la panchina a Fabio Cannavaro, che dovrebbero arrivare già nella giornata di oggi, vedranno l’ex difensore e capitano della Nazionale campione del mondo nel 2006 in Germania guidare per la prima volta la squadra friulana proprio in occasione della gara di recupero.