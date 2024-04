Udinese-Roma 1-2, cronaca, tabellino e voti: Cristante all'ultimo secondo, il recupero va ai giallorossi

Un colpo di testa vincente del centrocampista regala i tre punti in extremis ai giallorossi. Esordio amaro per Fabio Cannavaro.

Il recupero va in extremis alla Roma. Alla fine è un colpo di testa di Bryan Cristante a regalare i tre punti ai giallorossi, che vincono 2-1 e beffano all'ultimo l'Udinese nella prosecuzione della gara interrotta lo scorso 14 aprile per il malore di Evan Ndicka.

Troppo poco il tempo a disposizione per imprimere una svolta alla partita? Evidentemente no. Sia da una parte che dall'altra, le occasioni non mancano: bravi Svilar e Okoye su Lucca e Azmoun, poi sfiora il vantaggio anche Pellegrini.

Fino al minuto 95: Dybala mette in mezzo col sinistro dalla bandierina, sul primo palo spunta Cristante, la cui spizzata di testa è vincente e lascia di sasso Okoye. Tre punti a De Rossi, beffa enorme per Fabio Cannavaro, il cui esordio in Serie A da allenatore è più amaro che mai.

L'Udinese resta così a quota 28 punti e venerdì sera può essere staccata dal Frosinone, impegnato nell'anticipo della trentaquattresima giornata contro la Salernitana. La Roma, invece, torna a vincere dopo la sconfitta di lunedì contro il Bologna e continua a sognare l'ingresso in Champions League.