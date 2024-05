Da Udine a Udine, il mondo capovolto del Napoli: un anno da dimenticare

Un anno fa il Napoli conquistava a Udine il suo terzo scudetto, oggi torna in Friuli in una situazione completamente diversa.

Il mondo capovolto in appena un anno. E la prospettiva attuale per i tifosi azzurri è decisamente meno panoramica rispetto a 12 mesi.

4 maggio 2023: grazie a una rete di Victor Osimhen, il Napoli pareggia in trasferta contro l’Udinese (andata in vantaggio grazie al goal di Lovric) e conquista aritmeticamente il terzo scudetto della sua storia, dopo un campionato dominato fin dall’inizio.

6 maggio 2024: il Napoli torna a Udine a caccia di punti per finire al meglio una stagione da dimenticare il prima possibile. Noni in classifica con 50 punti, gli azzurri sperano di conquistare almeno un piazzamento nelle coppe europee nella prossima stagione.

Da Udine a Udine, un’involuzione quasi impensabile e a tratti forse inspiegabile. Ma cosa non è andato in queste 12 mesi in casa Napoli?