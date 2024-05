Udinese-Napoli dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Udinese e Napoli non possono sbagliare, incontro fondamentale nel 35esimo turno: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della partita.

Il Napoli insegue l'obiettivo europeo, l'Udinese la conferma in Serie A. Un pareggio non è contemplato a Udine, nel 35esimo turno di campionato. Un anno dopo la vittoria dello Scudetto proprio in casa dei bianconeri, un Napoli completamente diverso torna in città per provare a salvare almeno in parte la stagione.

Nel match d'andata di questa stagione, invece, il Napoli ha battuto agevolmente l'Udinese per 4-1: al Maradona sono arrivate le reti di Kvaratskhelia, Simeone, Osimhen e Zielinski, mentre i bianconeri hanno segnato con Samardzic troppo tardi per poter riaprire la gara.

Di seguito tutti gli aggiornamenti su Udinese-Napoli: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la partita del 35esimo turno in diretta tv e streaming.