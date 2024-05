Udinese-Empoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Spareggio salvezza tra Udinese ed Empoli: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Udinese-Empoli, alla 37ª e penultima giornata di Serie A, assume i crismi di un autentico spareggio salvezza.

Lo dice la classifica, con friulani e toscani separati da una sola lunghezza in una bagarre per evitare la retrocessione che registra 6 squadre in 5 punti.

La squadra allenata da Fabio Cannavaro con una vittoria sarebbe matematicamente certa di ottenere la permanenza nel massimo campionato, così come gli azzurri sono obbligati a fare bottino pieno per non restare al terzultimo posto.

Tutto su Udinese-Empoli: diretta tv, streaming e formazioni della partita.