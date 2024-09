Turris-Avellino dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Derby campano al Liguori: gli irpini, dopo l’esonero di Pazienza, cercano punti con Biancolino in panchina.

Un derby che sa di ultima spiaggia.

A Torre del Greco va in scena la sfida fra la Turris e l’Avellino. Un incrocio tutto campano fra due formazioni che hanno iniziato la stagione in maniera profondamente differente: 5 punti in 5 partite per i corallini, che nelle ultime tre sfide non hanno mai perso e sembrano aver trovato la quadra.

L’Avellino, invece, è reduce da un ko che ha portato all’azzeramento dell’intera area tecnica: la sconfitta con il Latina e i soli 3 punti in questo avvio di campionato hanno fatto si che venissero esonerati sia Pazienza, allenatore biancoverde, che il direttore sportivo Perinetti.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.