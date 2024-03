Il nuovo tecnico analizza cosa non ha funzionato finora nell'avventura del giapponese alla Lazio e sottolinea la differenza con Sarri.

Un oggetto misterioso, questo è stato finora Daichi Kamada in Serie A. Il giapponese in estate era stato cercato a lungo anche dal Milan, ma alla fine ha firmato con la Lazio, dove non è riuscito a incidere.

Adesso però qualcosa potrebbe cambiare grazie al passaggio da Maurizio Sarri a Igor Tudor in panchina.

Il nuovo allenatore della Lazio, nella conferenza della vigilia prima della gara di campionato contro la Juventus, ha spiegato di puntare molto su Kamada.