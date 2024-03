Tudor allenatore della Lazio? Come gioca, modulo e cosa ha vinto

Igor Tudor vicino a diventare il nuovo allenatore della Lazio dopo le dimissioni di Maurizio Sarri: palmares e schemi tattici del croato.

Dopo una carriera da jolly 'duro' tra la natia Croazia e l'Italia, soprattutto in maglia Juventus, Igor Tudor ha intrapreso dal 2013 la vita da allenatore. Classe 1978, dopo aver guidato il suo vecchio Hadjuk Spalato, il mister ha guidato anche squadre in Grecia e Turchia prima di tornare in Serie A.

Con Udinese e Verona ha ben figurato, guadagnandosi anche una piazza importante come il Marsiglia nel 2022/2023. Da qualche mese, però, Igor Tudor è fermo. Svincolato e dunque sempre in prima fila al momento dei vari terremoti in Serie A e all'estero.

Del resto Tudor è riuscito a guadagnarsi il rispetto degli addetti ai lavori e di grandi società, pronte a puntare su di lui grazie al suo gioco e ai suoi risultati. Insomma, un allenatore che anno dopo anno continua a crescere ed ottenere riconoscimenti.