Torres-Milan Futuro dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Vanni Sanna si gioca il recupero della terza giornata: Camarda e compagni a caccia dei tre punti in Sardegna.

Torres e Milan Futuro si affrontano nel recupero della 3^ giornata del campionato di Serie C NOW, non disputata per l'indisponibilità di diversi nazionali rossoneri.

I sardi arrivano all'appuntamento da imbattuti: 7 punti in tre gare e chance di agganciare l'Entella in vetta alla classifica del girone B.

Più complicato l'avvio di stagione del Milan Futuro, sconfitto dall'Ascoli sabato pomeriggio e impantanato nella zona bassa della classifica.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.