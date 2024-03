Torino-Monza dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Sfida tra formazioni che sognano l'Europa tra Torino e Monza: dove vedere la partita di Serie A in diretta tv e streaming.

Torino e Monza si ritrovano una di fronte all'altra in una sfida che potrebbe mettere in palio punti importanti in chiave europea.

La squadra di Ivan Juric è attualmente undicesima con 41 punti, ma anche con due lunghezze di ritardo rispetto al Monza, decimo a 43. Entrambe hanno nel mirino il sesto e settimo posto occupati rispettivamente da Atalanta e Napoli, posizionate poco più su.

La gara d'andata tra Monza e Torino si è disputata allo U-Power Stadium della città brianzola l'11 novembre 2023 ed è terminata sul punteggio di 1-1: vantaggio granata con Ilic, ripreso da Colpani.

Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere Torino-Monza in diretta tv e streaming, oltre alle formazioni.