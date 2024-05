Tonali in campo ad agosto: la squalifica non sarà prolungata dopo le scommesse in Inghilterra

Due mesi di squalifica con la sospensiva per le scommesse dopo il passaggio al Newcastle: sconterà solo lo stop della FIGC.

Sando Tonali potrà tornare ufficialmente in campo a partire dal 27 agosto. La FA, infatti, ha deciso di non prolungare la squalifica del centrocampista per le scommesse effettuate dopo il passaggio in Inghilterra.

In particolare, infatti, a Tonali sono stati assegnati due mesi di squalifica con la sospensiva e per questo motivo potrà essere in campo direttamente ad agosto dopo il termine dello stop comminato dalla FIGC nel corso del 2023.

"A condizione che non commetta ulteriori violazioni delle FA Betting Rules durante il periodo di sospensione, Sandro non sconterà alcuna parte della sanzione di due mesi" ha fatto sapere il Newcastle nella giornata del 2 maggio.