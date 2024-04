Contro il Cagliari Thuram ritrova la via della rete e la dedica a Lautaro: prima stagione in Italia da incorniciare per il francese.

Non segnava dal 16 febbraio scorso, da Inter-Salernitana 4-0. In mezzo anche due gare saltate per l'infortunio alla coscia. Contro il Cagliari, con Lautaro squalificato, era lui l'uomo più atteso, su cui poggiava il peso dell'attacco nerazzurro.

Marcus Thuram ci ha messo soltanto 12 minuti per andare a segno, per ritrovare quel goal che gli mancava da 58 giorni, praticamente due mesi. Non ha neanche dovuto sforzarsi troppo per appoggiare in rete da pochi passi l'assist perfetto offerto da Sanchez.

Proprio questo colpisce di Thuram: la sua capacità di muoversi, di spaziare, di intendersi con tutti i compagni e di trovare sempre, in qualche modo, il pertugio giusto per rendersi pericoloso, a prescindere da chi sia il partner d'attacco.