La terza maglia della SPAL è un omaggio alla lotta contro il tumore al seno, ricavati in beneficenza

In occasione dell'Ottobre rosa della prevenzione, le maglie indossate verranno messe in vendita per supportare la lotta contro il tumore al seno.

In occasione di SPAL-Pescara, gara del 18 ottobre valida per il decimo turno di Serie C, i padroni di casa indosseranno la terza maglia in omaggio alla lotta contro il tumore al seno.

Per l'Ottobre rosa, mese dedicato alla prevenzione, la squadra di Ferrara ha scelto di scendere in campo con la camagna 'Just a moment', che invita a prendersi un momento per fermarsi e riflettere sull’importanza della salute.

Le maglie lilla indossate dalla SPAL nella partita contro la capolista Pescara saranno messe all’asta sulla piattaforma Charity Stars, con i proventi che saranno destinati alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione di Ferrara.

Per ogni maglia venduta attraverso i canali ufficiali della SPAL, inoltre, verranno devoluti ulteriori 5 euro alla LILT, sempre sezione di Ferrara.