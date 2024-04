Tensione Milan in vista del Derby: contestazione dei tifosi dopo l'eliminazione dall'Europa League

I tifosi hanno contestato la squadra dopo la sconfitta con la Roma: un ulteriore carico di pressione per il Milan a pochi giorni dal derby Scudetto.

Serata amara per il Milan che, con l'eliminazione dall'Europa League, si è precluso la possibilità di chiudere la stagione con almeno un trofeo da esibire in bacheca.

E invece no. Per la seconda stagione consecutiva i rossoneri chiudono a mani vuote e questo potrebbe essere un fattore determinante riguardo alle strategie che definiranno il futuro della squadra di Stefano Pioli.

Un clima decisamente pesante, insomma, ulteriormente appesantito dalla contestazione da parte dei tifosi occorsi all'Olimpico che non hanno propriamente digerito l'uscita dal torneo.

L'articolo prosegue qui sotto

Decisamente non il modo migliore per avvicinarsi al Derby di lunedì, nel quale il Milan è chiamato a rimandare la festa Scudetto dell'Inter che, in caso di successo nella stracittadina, si assicurerebbe il 20° tricolore proprio di fronte ai rivali rossoneri.