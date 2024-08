Tutto il cammino delle squadre impegnate in Champions nel 2024 e nel 2025: dai preliminari alla finalissima di Monaco di Baviera di scena a maggio.

La rivoluzionaria Champions League 2024/2025 ha preso il via a luglio e si concluderà la prossima primavera. Rispetto al passato, il massimo torneo europeo abbandona i canonici otto gruppi per uno singolo, in cui ogni squadra affronterà sette colleghe.

Il numero di squadre passa da 32 a 36, con gli ultimi team che arriveranno dai preliminari di Champions League di scena tra luglio e agosto. In questo modo le squadre rimanenti completeranno il roster definitivo della fase finale.

Delle 36 squadre qualificate al girone, le prime otto approderanno agli ottavi, mentre per conoscere le sfidanti ci saranno dei playoff tra le squadre classificate dal nono al 24esimo. Eliminate, invece, quelle dal 25esimo al 36esimo.