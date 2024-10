Perché Szczesny ha deciso di tornare a giocare: "Non sono stato capace di dire no"

Una chiamata che ha cambiato tutto per Szczesny: dal ritiro al Barcellona in un attimo, il portiere ha motivato la scelta.

Nella lunga intervista di Szczesny a Mundo Deportivo, il portiere polacco si è soffermato su molti temi, spiegando perché ha deciso di tornare sui suoi passi accettando il Barcellona.

"Quando ho ricevuto la chiamata del Barcellona ho guardato mia moglie sperando mi dicesse "non farlo". Ma non sono capace di dire no al Barça".

Il polacco aveva infatti annunciato da pochissimo tempo l'addio al calcio dopo aver lasciato la Juventus. Un "ritiro" durato davvero poche settimane.

L'ex portiere bianconero, oltre ad approfondire cosa lo ha convinto a giocare ancora un anno ha anche parlato di quali sono i suoi obiettivi in quello che dovrebbe essere davvero l'ultimo anno di carriera.