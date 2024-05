I tifosi presenti in Curva Sud hanno esposto diversi striscioni indirizzati alla proprietà: "Un progetto vincente parte dalla società".

Il tema, in casa Milan, non è quasi più il presente calcistico, ma il futuro, inteso come progetto tecnico, e non solo.

Prima della partita contro il Genoa, ad esempio, i tifosi rossoneri presenti in Curva Sud, a San Siro, hanno esposto diversi striscioni indirizzati alla proprietà.

Un appello chiaro e distinto che fa riferimento al futuro, appunto, e ai piani della società per il Milan del "domani".