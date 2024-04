Lo Scudetto, la gloria sfiorata in Europa e i tanti Derby persi: perché il milanismo sta chiedendo l'esonero di Pioli?

Il destino di Stefano Pioli è stato deciso, più o meno, ma quasi del tutto, al triplice fischio di Szymon Marciniak. In quel preciso istante, tutti, nessuno escluso, forse anche lo stesso Pioli, hanno pensato che quella consumata all'Olimpico di Roma sarebbe stata la sua ultima partita europea alla guida del Milan, al culmine della stagione che, più di tutte, ha messo in luce le contraddizioni della sua missione in rossonero.

Persino prima del Derby contro l'Inter che ha consegnato una città intera (i numeri dicono questo, ben al di là delle presenze in Piazza Duomo) all'altra parte di Milano, la consapevolezza diffusa era che l'allenatore del diciannovesimo Scudetto non avrebbe occupato il suo posto in panchina in futuro. E questo al netto delle voci che, da mesi, hanno provato ad accostare al Milan prima Antonio Conte, quindi altri profili.

Il Tricolore e la festa dell'Inter (sbattuta "in faccia", quest'ultima, in un piovoso lunedì sera milanese) hanno avuto semplicemente una funzione "nichilistica", e attiva, dando una "spallata" definitiva a un progetto che già nella stagione dell'eliminazione in semifinale di Champions League sembrava vacillante.

Ma dato che il calcio non è semplicemente traduzione sul campo delle idee, delle mosse e degli esperimenti di un allenatore, ci chiediamo, e vi chiediamo: Stefano Pioli meriterebbe di rimanere al Milan o la sua avventura in rossonero è ragionevolmente finita?