Sorteggi Champions 2024, le fasce complete: contro chi possono giocare Juventus, Inter, Milan, Atalanta e Bologna, il regolamento e come funziona Champions League Juventus Atalanta Inter AC Milan Bologna

Il regolamento per il sorteggio di Champions League 24/2025, come cambia rispetto al passato: due sfide per fascia, una in casa e in trasferta.