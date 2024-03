Sinner-Dimitrov in diretta tv, dove vedere la finale di Miami: canale e diretta streaming del 31 marzo

Sinner in finale a Miami contro Dimitrov, tutte le info su dove guardare l'evento dell'ATP: canale tv e diretta streaming.

Jannik Sinner non si ferma più. Il tennista altotesino è in finale all'ATP Masters di Miami, dove affronterà Grigor Dimitrov dopo aver sconfitto Daniil Medvedev nella semifinale del torneo statunitense.

Grande attesa per seguire Sinner il giorno di Pasqua, in campo in Florida per provare a vincere la sua terza finale (negli ultimi mesi ha conquistato la Coppa Davis e l'Australian Open).

Ma in che modo è possibile vedere la finale Sinner-Dimitrov in diretta tv e streaming? In questa pagina tutte le info sulla gara del 31 marzo, nella serata di Pasqua.