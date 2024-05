Sesko e la clausola rescissoria definitiva: è aumentata nel corso dell'annata con il Lipsia

Chi vorrà Sesko dovrà sborsare parecchie decine di milioni per portarlo tra le proprie fila dopo la prima, esaltante, annata in Germania.

Benjamin Sesko, a meno di sorprese, sarà uno dei tormentoni estivi. Il giovane attaccante sloveno, attualmente al Lipsia, ha disputato un'ottima annata di Bundesliga e diversi grandi club lo hanno messo nel mirino per la prossima annata.

Ventenne, Sesko ha una clausola rescissoria interessante per le big europee, decise ad assicurarsi le sue prestazioni per i prossimi anni. Questa, in particolare, era stata fissata dal Lipsia su una cifra di 50 milioni, via via eventualmente più alta a seconda della stagione dell'ex Salisburgo.

A torneo concluso, con il Lipsia nuovamente in Champions League dopo il quarto posto in campionato, la clausola di Sesko è aumentata e chi vorrà portarlo in squadra non potrà far altro che investire diverse decine di milioni.