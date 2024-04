Serie A, ultime chances per la lotta salvezza: Sassuolo quasi retrocesso, bagarre tra Cagliari, Verona, Udinese, Empoli e Frosinone

Quattro turni per decidere chi raggiungerà la Salernitana in Serie B: tutto in bilico e scontri diretti decisivi per rimanere in A.

Solamente quattro turni al termine, poi si chiuderà il sipario sulla Serie A 2023/2024. Se lo Scudetto è già stato assegnato all'Inter e il Milan è la seconda squadra qualificata alla prossima, rinnovata, Champions, gli altri verdetti della massima serie sono ancora tutti da prendere. I grandi dubbi sono specialmente in zona retrocessione, dove la sola Salernitana ha già salutato la Serie A dopo la matematica certezza di giocare in Serie B nel 2024/2025. Altre due squadre saranno costrette a ripartire dalla seconda serie, con l'eventuale spareggio tra due squadre al penultimo posto decisamente possibile, visti i diversi team con lo stesso punteggio a 450 minuti dal termine del torneo. L'articolo prosegue qui sotto