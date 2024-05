Sassuolo-Inter dove vederla: DAZN, NOW o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Sassuolo affronta l'Inter Campione d'Italia, ultime chance di salvezza: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della partita.

Festeggiato lo Scudetto, ora l'Inter prova a chiudere il campionato con il record di punti. Quattro partite separano la squadra di Inzaghi dalla tripla cifra, dagli eventuali 101.

Senza più la possibilità di superare il traguardo storico di 103, ancora nelle mani della Juventus, la formazione meneghina ha ancora qualcosa per cui lottare.

Dall'altra parte c'è un Sassuolo pericolante, penultimo in classifica e con residue speranze di salvezza oltre un decennio dopo la prima e fin qui unica promozione in Serie A, serie in cui gioca in maniera ininterrotta dopo l'ascesa del 2013.

In questa pagina troverete tutte le informazioni per rimanere aggiornati su Sassuo-Inter: dalle formazioni alle info su come guardare la partita in tv e streaming.