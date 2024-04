Sassuolo in Serie B, quanti punti mancano e quando può arrivare la matematica retrocessione

Ultime residue speranze per il Sassuolo, penultimo in classifica e primo candidato alla seconda retrocessione dopo quella della Salernitana.

Dopo la Salernitana, è apertissima la corsa salvezza per rimanere in Serie A nel 2024/2025.

Cagliari, Verona, Empoli, Frosinone Udinese vicine in classifica, mentre a rischiare più di tutti è un Sassuolo penultimo e con diversi punti da recuperare.

Rispetto al solito, infatti, il Sassuolo ha deluso le attese e si ritrova in grande difficoltà a pochi turni dal termine: per la squadra di Ballardini servirà un miracolo sportivo, così da continuare a giocare in Serie A in maniera ininterrotta.