Salernitana-Atalanta dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Atalanta cerca punti preziosi per l'approdo in Champions sul campo della Salernitana: le info su formazioni e diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Reduce dall'1-1 andato in scena al 'Velodrome' di Marsiglia, l'Atalanta si prepara al ritorno della semifinale di Europa League tramite il campionato: per la 'Dea' c'è la trasferta sul campo della Salernitana da affrontare nel 35° turno di Serie A.

Due vittorie consecutive nel massimo torneo italiano per i bergamaschi, che ora sognano l'approdo diretto alla prossima Champions League; per i campani, invece, si è già concretizzato lo scenario della retrocessione aritmetica in Serie B.

Senza storia il match del girone d'andata: il momentaneo vantaggio di Pirola si rivelò pura illusione per la Salernitana, rimontata dalle reti di Muriel, Pasalic, De Ketelaere e Miranchuk.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere per rimanere aggiornati su Salernitana-Atalanta: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming.