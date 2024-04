Roma tra le grandissime d'Europa se giocherà la Champions: testa di serie, può superare anche l'Inter

Se la Roma si qualicherà alla Champions tramite il campionato o l'Europa League, sarà in prima fascia con tutte le big assolute.

La Roma sempre più tra le grandi d'Europa nelle ultime annate. Dopo aver vinto la Conference League nel 2022 ed essere arrivata al secondo posto nell'Europa League 2023, la squadra capitolina si ritrova nuovamente in semifinale nell'attuale torneo, con la possibilità di approdare in finale in seguito alla semifinale contro il Bayer Leverkusen.

Con il primo trofeo europeo in tasca e due Europa League da protagonista, anche senza la qualificazione in Champions League la Roma è senza dubbio una delle migliori formazioni continentali: lo dicono i risultati e l'ottimo punteggio nel Ranking UEFA.

Vittorie e pareggi delle ultimi cinque annate (compreso quello attuale) hanno creato l'attuale coefficente, che permetterà eventualmente di avere il ruolo di testa di serie nella Champions 2024/2025; qualora, ovviamente, la Roma riesca a raggiungere la qualificazione in queste ultime settimane.