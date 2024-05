Roma sesta matematicamente, andrà in Champions o in Europa League? Lo scenario e cosa deve succedere

La Roma aspetta le partite dell'Atalanta per capire in quale torneo europeo giocherà nel 2024/2025. Il sesto posto è intanto ufficiale.

Battuto il Genoa nel 37esimo turno di Serie A, la Roma è ora certa di concludere il campionato 2023/2024 al sesto posto.

Nonostante i tre punti rimanenti, in virtù degli scontri diretti con la Lazio (fermata a San Siro sull'1-1, con il goal dell'Inter arrivato nel finale di gara) la formazione giallorossa è certa di salutare la Serie A come sesta in classifica.

In questo modo la Roma ha evitato la Conference League, con la possibilità di giocare almeno l'Europa League. A seconda dei risultati di maggio, però, la squadra di De Rossi potrebbe tornare in Champions, nella rinnovata edizione che prenderà il via dopo l'estate.