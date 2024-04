Roma-Lazio 1-0, cronaca, tabellino e voti: Mancini decide il derby, giallorossi a -2 dal quarto posto

Il blitz del centrale romanista regala il primo derby da allenatore a Daniele De Rossi: i giallorossi accorciano sul Bologna.

La Roma si prende il derby della capitale piegando 1-0 la Lazio e alimentando, in maniera piuttosto concreta, le proprie ambizioni di qualificazione alla prossima Champions League.

La prima frazione di gioco centellina le emozioni nel contesto di una sfida molto delicata che condiziona, quantomento nella sua fase embrionale, i ventidue in campo. E così, per far saltare lo stallo, serve la più classifica delle situazioni su palla inattiva: Dybala traccia dalla bandierina all'indirizzo di Mancini che sguscia dalla marcatura di Romagnoli e insacca di testa stappando la stracittadina.

Duro colpo per la Lazio che, al rientro in campo dopo l'intervallo, cambia letteralmente pelle: Tudor toglie subito Immobile e lo stesso Romagnoli iniziando il secondo tempo con Castellanos e Patric.

Cambiano gli interpreti, ma non lo spartito di una gara dove la Roma controlla senza grossi patemi, ma ha anche la palla goal più importante dei secondi 45', con El Shaarawy che calcia a botta sicura centrando il palo alla destra di Mandas.

Sul versante biancoceleste, invece, pochi lampi: il blitz sottoporta di Kamada viene neutralizzato da una chiara posizione di fuorigioco. Troppo poco per scalfire il pacchetto arretrato giallorosso, capace di anestetizzare qualsiasi iniziativa laziale.

La Roma si prende dunque il derby, il primo in assoluto da allenatore per De Rossi, e riduce a due i punti distacco dal quarto posto occupato dal Bologna, impegnato domani a Frosinone. Corsa Champions più viva che mai.