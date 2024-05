Roma-Bayer Leverkusen, la moglie di Andrich ha un brutto presentimento: "Mi ha detto, non voglio che giochi a Roma"

Andrich, uno dei giocatori più importanti del Bayer Leverkusen sorpresa europea, svela il messaggio della moglie: "Non vuole che giochi".

Giocare a Roma? Meglio di no. La moglie di Robert Andrich, tra i più preziosi giocatori del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso nel 2023/2024, ha avvisato il marito di un brutto presentimento in vista della partita d'andata delle semifinali di Europa League.

Intervistato da Kicker, Andrich - che ha già sfidato la Roma nel 2022/2023, sempre in semifinale di Europa League - ha raccontato di quando riferito dalla moglie in vista del nuovo match contro i giallorossi in territorio europeo.

"Non puoi non ripensare a quel giorno, soprattutto quando sei lì" ha detto Andrich. "È del tutto umano e del tutto normale. Ma in campo non ci sarà nessun pensiero rivolto a quell'eliminazione, nemmeno durante la partita".