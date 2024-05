Roma-Bayer Leverkusen 0-2, cronaca, tabellino e voti: Xabi Alonso espugna l'Olimpico, i tedeschi vedono la finale

I giallorossi cadono in casa nell'andata della semifinale di Europa League: all'Olimpico passa il Bayer Leverkusen con i goal di Wirtz e Andrich.

“Imbattuto ma non imbattibile”.

Il mantra di Daniele De Rossi sarà fondamentale per la sua Roma tra una settimana alla BayArena di Leverkusen per ribaltare il Bayer e conquistare la finale di Europa League.

Servirà un'impresa ai giallorossi, che cadono nel primo round all'Olimpico subendo un 2-0 che complica - e non poco - i piani dei capitolini.

Un regalo di Karsdorp spiana la strada a Grimaldo nell'1-0 di Wirtz nel primo tempo; poi la conclusione velenossima di Andrich chiude i conti nella ripresa e indirizza la qualificazione verso i canali tedeschi.

Un match in cui la Roma parte bene, prima del blackout dopo il goal subito, con la crescita dei tedeschi e i giallorossi che non mollano ma non riescono praticamente mai a trovare la porta e impensierire il portiere avversario Kovar, al contrario soffrendo l'iniziativa della squadra di Xabi Alonso in ripartenza.

La prima opportunità della sfida è per i giallorossi con Dybala. La Joya riceve da El Shaarawy e calcia da fuori area. Il suo tentativo è centrale e viene bloccato a terra da Kovar.

La Roma insiste ma sbatte sul ‘legno’: sul corner del solito Dybala, Paredes arpiona il pallone e lo rimette in mezzo per Lukaku, che incorna di testa e centra la traversa.

La risposta del Bayer Leverkusen è affidata a Frimpong: filtrante di Wirtz per il numero 30, che a tu per tu con Svilar non trova la porta.

Al 28’ un regalo di Karsdorp spiana la strada agli ospiti, che passano in vantaggio: il retropassaggio sciagurato in area di rigore dell’olandese trova involontariamente Grimaldo, che serve Wirtz che da pochi passi batte Svilar.

Il numero 10 ha l’opportunità di raddoppiare poco più tardi: la conclusione a botta sicura è centrale e trova la risposta del portiere giallorosso che si salva in due tempi.

Frimpong spaventa ancora la Roma, mentre poco prima dell'intervallo Pellegrini va ad un passo dal pari: sulla sponda di Lukaku, il capitano giallorosso calcia a giro sul secondo palo, con la palla che esce di pochissimo.

Allo scadere della frazione, i giallorossi vanno ancora vicini al goal con una carambola sugli sviluppi di un corner nell'area del Bayer, ma sul capovolgimento di fronte Grimaldo fallisce una chance a porta vuota da pochi passi per il possibile 0-2.

Nella ripresa, la Roma torna a spingere e va ancora vicina all'1-1 al 56': angolo di Dybala e colpo di testa di Cristante sul primo palo a incrociare. Palla di poco fuori.

Il Bayer Leverkusen, però, colpisce ancora a poco più di un quarto d'ora dalla fine. Azione prolungata di Grimaldo, che fa un gran lavoro nell'area di rigore giallorossa. La palla finisce sul destro di Andrich, che lascia partire una conclusione che si insacca all'incrocio dei pali. Svilar non può nulla.

De Rossi si gioca la carta Azmoun, che sfiora la rete (intervento decisivo in area di rigore di Hincapie), mentre in occasione dell'ultima azione del match Abraham, appena entrato, fallisce incredibilmente il goal dell'1-2 a porta sguarnita.

Vince il Bayer Leverkusen, che conquista il quarantasettesimo risultato positivo in stagione, resta imbattuto e prenota un posto nella finale di Dublino.

Toccherà alla Roma tra una settimana alla BayArena cambiare le sorti della qualificazione e conquistare la terza finale europea di fila.