Roberto Baggio: "Yildiz ha qualità incredibili, Zirkzee mi piace moltissimo"

Il 'Divin Codino' ha parlato anche della Nazionale azzurra: "Spalletti ha le qualità per scegliere, ai ragazzi bisogna dare tempo per lavorare".

Se ti approva Roberto Baggio, allora vuol dire che sei sulla strada giusta. L'ex Pallone d'Oro non è mai stato un grande chiacchierone, ma oggi, sulle pagine di Tuttosport, compare un'intervista in cui l'ex campione di Vicenza, Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter e Brescia ha parlato dei temi - e dei talenti - d'attualità del nostro campionato.

Il 'Divin Codino', vice campione del mondo nel 1994, oltre a spendere parole al miele per Yildiz e Zirkzee, due rivelazioni della stagione in corso, ha parlato anche della Nazionale azzurra ai prossimi Europei e più in generale del movimento calcistico italiano giovanile di oggi, molto diverso da quello di tanti anni fa.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito le parole più significative di Baggio raccolte dal quotidiano a Milano durante la presentazione di Antera, storico marchio di cerchi in lega di cui l'ex attaccante è brand ambassador.