Reus, l'emozionante saluto a Dortmund: coreografia, lacrime e partita da migliore in campo

In attesa della finale di Champions, Reus ha giocato la sua ultima partita a Dortmund: una giornata di emozioni per il tedesco.

L'ultima partita casalinga di Marco Reus è stata un sogno. Nonostante prima di salutare il Borussia Dortmund manchi ancora una gara, la finale di Champions League contro il Real Madrid, l'affetto dimostrato dai tifosi gialloneri è già una vittoria, alla pari dell'esaltante match disputato.

Reus e il Dortmund si salutano dopo dodici anni, in cui il team giallonero ha spesso avuto modo di accarezzare grandi imprese, vedi la vittoria della Bundesliga e della Champions League, senza però mai afferrare l'opportunità paratasi davanti.

La partita contro il Darmstadt è stata emozionante per ambo le parti, per un 'muro' giallonero che ha salutato Reus con una coreografia da urlo e per lo stesso giocatore che dopo il 30 giugno sarà svincolato e potrà scegliere liberamente il proprio futuro.