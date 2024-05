Chelsea pronto a fare follie per il ritorno in panchina di Conte: primi contatti proficui tra l'entourage del tecnico e il patron Boehly.

Potrebbe esserci un colpo di scena nel futuro di Antonio Conte, disoccupato ma ancora per poco: oltre all'ipotesi di un ritorno in Italia, per il tecnico salentino spunta con forza la pista che conduce direttamente in Inghilterra.

Precisamente a Londra, dove Todd Boehly ha in mente di ricostruire il Chelsea affidando i 'lavori del progetto' proprio a Conte, che i 'Blues' li allenò con successo nel biennio 2016-2018.

Un ritorno di fiamma che rischia di mettere il bastone fra le ruote al Napoli, in Italia forse il club più attratto dal fascino di un allenatore vincente come il classe 1969.