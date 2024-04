Real Madrid o Manchester City in semifinale di Champions 2024? Cosa serve per qualificarsi dopo il 3-3, risultati e regolamento a pari goal

Dopo il 3-3 dell'andata, Manchester City e Real Madrid si sfideranno in terra britannica per il ritorno: in che modo può avvenire la qualificazione.

La battaglia del Bernabeu tra Real Madrid e Manchester City si è conclusa con uno spettacolare pareggio per 3-3.

Il big match di Champions League, valido per l'andata dei quarti, non ha tradito le attese. Dopo il pareggio di Madrid grande attesa per l'incontro del 17 aprile a Manchester. In tale data, all'Etihad, si deciderà quale delle due squadre potrà continuare il proprio cammino verso la finalissima di Londra.

Manchester City e Real Madrid perfettamente in parità dopo il primo round: tutti gli occhi d'Europa in terra britannica per il ritorno dei quarti di Champions League.