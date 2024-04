Real Madrid-Manchester City, lo scontro è gioia del goal: quasi 30 reti negli ultimi incontri di Champions League

Quando si parla di Real Madrid contro il Manchester City si parla di un big match diventato show e classica: battaglia a suon di reti.

Due squadre che giocano a viso aperto, allenate da due degli allenatori più vincenti della storia. Campioni, voglia di vincere, obiettivo primario segnare. Inutile dire che un mix del genere non porta a stiracchiati 0-0, ma ad una sinfonia di reti. In pratica, Real Madrid e Manchester City.

L'andata dei quarti di Champions League 2023/2024 ha regalato l'ennesimo incontro tra City e Real, ancora una volta in battaglia per sferrare l'ultimo colpo. In attesa di Manchester e del ritorno previsto il 17 aprile, al Bernabeu la contesa si è chiusa sul 3-3.

Negli ultimi anni Real Madrid contro Manchester City è diventata una classica, tanto che al sorteggio dei quarti in tanti si aspettavano il terzo incontro di fila tra le due squadre. Detto, fatto: anche nel 2023/2024 la Champions regala lo scontro anto atteso, tra la squadra più vincente della storai e quella che dopo anni di tentativi gioca in Europa dal Campione in carica.