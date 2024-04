Real Madrid-Manchester City 3-3, cronaca, tabellino e voti: spettacolo al Bernabeu, pari spot per il calcio

Real e City hanno pareggiato il match d'andata dei quarti con le reti di Foden, Silva, Valverde, Gvardiol e Rodrygo. Il 17 ritorno a Manchester.

Real Madrid contro Manchester City, sempre sinonimo di spettacolo. Le ultime stagioni tra il Bernabeu e l'Etihad avevano regalato grande calcio, per nulla tradito nell'andata dei quarti di finale della Champions League 2023/2024; il primo round è un pari show per 3-3.

Ancelotti fa i conti con l'infortunio di Alaba, mentre Guardiola perde all'ultimo De Bruyne per un virus intestinale. Fuori anche Ederson, per Ortega.

Pronti via, Tchouemani rimedia un giallo che non porta solo alla squalifica causa diffida, ma bensì anche al goal del Manchester City: punizione dopo appena un minuto e tocco di Bernardo Silva per l'1-0.

Davanti al Manchester City Campione d'Europa c'è però la regina del calcio mondiale, capace di vincere ben quattordici Champions. Il team inglese perde la testa per qualche minuto, così come il vantaggio: difesa traballante e due goal in 3', con Camavinga prima e Rodrygo poi.

Il match continua con grande indecisione sul risultato (occasioni continue da una parte all'altra) fino al goal di Foden, che regala maggiore fiducia al City dopo una partita in cui aveva ben figurato soprattutto il Real Madrid. La rete dell'inglese permette ai britannici di trovare maggiore spazio, quello in cui Gvardiol si inserisce per completare la contro-rimonta ospite.

Una rimonta che non conclude affatto l'incontro, visto l'ennesima rete: quella di Valverde chiude il match, ancora una volta superbo dal punto di vista di goal ed equilibrio.