Real Madrid, una discoteca nel nuovo stadio: calcio e festa al Santiago Bernabeu

Attivo tutti i giorni, il nuovo stadio del Bernabeu avrà al suo interno anche una discoteca definita come il punto più audace della struttura.

Uno stadio, il nuovo Santiago Bernabeu, dal quale il Real Madrid spera di poter guadagnare centinaia di milioni di euro ogni stagione. Tra l'estate e l'autunno del 2024 i Blancos dovrebbero inaugurare quello che sarà uno degli impianti più interessanti del pianeta, nonchè il più hi-tech.

Accessibile ogni giorno e non solo durante le partite del Real Madrid, il nuovo Bernabeu non presenta solo le novità relative all'atmosfera calcistica, ma avrà al suo interno anche diversi modi per l'aggregazione, tra cui il già famoso Skybar.

In questo punto dello stadio, situato in cima allo stesso, ci sarà persino una discoteca. Un modo per attirare i tifosi, ma anche chiunque voglia vivere una particolare esperienza a Madrid, anche se non interessato al Real o in generale al gioco del calcio.