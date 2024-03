Quincy Promes arrestato a Dubai: in Olanda deve scontare 6 anni di carcere

L'attaccante olandese fermato negli Emirati Arabi dopo un incidente stradale: ora dovrebbe tornare in patria dove lo aspetta una lunga condanna.

Continuano i guai per Quincy Promes. L'attaccante olandese di origine surinamense, 32 anni, ex Ajax e oggi in forza allo Spartak Mosca, è stato arrestato mercoledì sera a Dubai, come ha confermato un portavoce della Procura al quotidiano olandese De Telegraaf.

L'arresto sarebbe legato a una richiesta di estradizione da parte dei Paesi Bassi, dove Promes deve scontare una lunga pena detentiva per coinvolgimento nel traffico di cocaina e per aver accoltellato un membro della famiglia.

La condanna per l'aggressione al cugino risale al 2023, mentre è di pochi giorni fa la seconda sentenza per l'ingente spaccio di droga. Ora l'arresto a Dubai dopo un incidente stradale che dovrebbe consegnare il calciatore alla giustizia.