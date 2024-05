Tra i migliori bomber degli ultimi decenni, Kane non ha però avuto grande fortuna con le vittorie di squadre tra Tottenham e Bayern.

Harry Kane è uno dei più grandi cannonieri del nuovo millennio. Pochi dubbi.

Con la casacca del Tottenham è diventato lo spauracchio di tutte le difese inglesi, risultando pericoloso per ogni retroguardia anche in giro per l'Europa.

Continuamente in vetta alla classifica dei marcatori con Tottenham, Bayern e Germania, vincitore di diversi trofei individuali, Kane non è però mai riuscito ad alzare l'asticella delle conquiste con la maglia dei club.