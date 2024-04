De Rossi ha stravolto la formazione iniziale della Roma rispetto a quella schierata qualche settimana fa: cosa dice il regolamento.

Il recupero di Udinese-Roma, conclusosi con la vittoria giallorossa in pieno recupero, fa ancora discutere.

Molti si chiedono ad esempio se i tanti cambi operati da De Rossi sia nella formazione iniziale che a partita in corso fossero consentiti.

In realtà il regolamento in tal senso parla chiaro e non lascia spazio a interpretazioni. L'operato di De Rossi era assolutamente consentito.