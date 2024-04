Il difensore giallorosso è tornato a Roma, dove verrà sottoposto ad ulteriori controlli: potrebbe tornare in campo già in questa stagione.

Il peggio è stato fortunatamente scongiurato, Even Ndicka è tornato a casa dopo le ventiquattro ore in osservazione all'ospedale di Udine in seguito al malore accusato durante la partita tra i padroni di casa e la Roma.

Le condizioni di Ndicka, ovviamente, verranno monitorate tramite nuovi esami anche nella Capitale.

E molti ora si chiedono: Ndicka potrà tornare a giocare? Quali sono i tempi di recupero del giocatore della Roma?