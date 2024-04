Quando si gioca Udinese-Roma: le date del recupero della 32esima giornata di Serie A

Udinese-Roma interrotta dopo il malore occorso a Ndicka: le possibili date per il recupero.

Attimi di paura al 'Bluenergy Stadium' durante il secondo tempo di Udinese-Roma: al minuto 72, Evan Ndicka si è accasciato da solo sul terreno di gioco.

Il difensore ivoriano ha accusato un malore, nello specifico un dolore al petto che, come riportato da DAZN, sarebbe riconducibile a un infarto: in campo sono subito giunti i soccorsi, con tanto di defibrillatore che in casi del genere è assolutamente vitale.

Ndicka è uscito in barella, in stato di coscienza con il pollice alzato: i giocatori della Roma, guidati da mister De Rossi, non se la sono comunque sentita di continuare e l'arbitro Pairetto ha decretato la sospensione definitiva dell'incontro.