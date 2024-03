La partita tra Atalanta e Fiorentina è stata ufficialmente rinviata: quando si recupera e le possibili date.

Com'è noto, Atalanta-Fiorentina non si gioca: la partita del Gewiss Stadium, in programma per la 29esima giornata di Serie A, è stata rinviata.

Tutto ciò a causa del malore che il direttore generale viola Joe Barone ha accusato prima del match di Bergamo.

Ma quando viene recuperata e si gioca Atalanta-Fiorentina? Le possibili date per il recupero dopo il rinvio.