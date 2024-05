Quando Daniele De Rossi segnò una doppietta al Bayer Leverkusen: il pazzo 4-4 del 2015

L'attuale allenatore della Roma riuscì a colpire i tedeschi in Champions League, quasi 9 anni fa: il precedente.

Aveva la fascia da capitano al braccio, quella sera a Leverkusen: fine ottobre. Rudi Garcia in panchina: il tridente della Roma è strano, ma potrebbe avere senso, rileggendolo. Alessandro Florenzi a sinistra, Mohamed Salah a destra. Al centro Gervinho, con Edin Dzeko in panchina. Perché? Perché si punta al gioco in velocità. Sì, avevamo ragione: ha senso.

Solo che gli errori difensivi sono troppo pesanti: al 20' il risultato è già di 2-0 in favore del Bayer. Doppietta di "Chicharito" Hernandez.

Poi sale in cattedra Daniele De Rossi: uno che oggi non ha più la fascia, indossata quella sera, ma che se potesse la porterebbe volentieri, in maniera fiera e senza troppi pensieri. E che, soprattutto, contro il Leverkusen ci ha già giocato, segando una doppietta in una folle serata di ottobre che, sì, servirà ai giallorossi per tracciare un cammino in Champions League che porterà all'eliminazione dei tedeschi. Ma con la semifinale di Europa League questo ha poco o nulla in comune.